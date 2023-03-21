Доллар сделал решительный прыжок вверх: в миллиметре от 80 рублей – никто не верил

Доллар совершил на последних торгах Мосбиржи очередной прыжок ввысь. Как бы не прогнозировали крах американской валюте, она, похоже, не собирается сдаваться просто так.

На закрытии торгов 20 марта доллар опять вырос на 11 копеек, дойдя до оглушительной цифры в 77,17 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».