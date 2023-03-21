Доллар сделал решительный прыжок вверх: в миллиметре от 80 рублей – никто не верил

Доллар совершил на последних торгах Мосбиржи очередной прыжок ввысь. Как бы не прогнозировали крах американской валюте, она, похоже, не собирается сдаваться просто так.
На закрытии торгов 20 марта доллар опять вырос на 11 копеек, дойдя до оглушительной цифры в 77,17 рубля.
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Как тут не поверить в прогнозы биржевых аналитиков, которые утверждают, что уже на этой неделе «американец» может дорасти до 80 рублей?
Отметим, что и евро не собирается сдавать своих лидерских позиций. Он подрос на 71 копейку и торговался за 82,71 рубля, а вот юань остался на уровне 11,19 рубля.
Источник: 1prime.ru.