Можно ли покупать масло жирностью меньше 82,5%: эксперт впервые раскрыл секрет

В Интернете набирают обороты ролики и статьи, в которых блогеры уверенно рассуждают о том, что сливочное масло жирностью меньше 82,5% нельзя покупать. Инфлюэнсеры заявляют, что это дескать не масло уже вовсе, а трансжир.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако Дмитрий Зыков, кандидат технических наук, специалист по пищевым технологиям, опроверг данное мнение. По его словам, такие продукты имеют право на существование и относятся к настоящим маслам.

«Мне трудно представить, в какой голове это родилось и как в это можно верить. Ведь жирность — это всего лишь процентное содержание жиров в продукте, и она мало связана с природой масла. Этот показатель очень вариабелен, и практически любое масло может быть сделано в достаточно широком диапазоне жирности», - возмутился ученый.