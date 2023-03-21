Почему никогда нельзя сыпать в машинку порошка больше, чем надо: вы всю жизнь ее портили

Немногие хозяева могут похвастаться тем, что тщательно изучили инструкции к своим стиральным машинам, действуя по наитию или привычке. И зря.
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Производители механизмов не просто так пишут к ним рекомендации с точными цифрами. Все это нужно, чтобы устройства прожили как можно дольше и без поломок. Например, такой пункт, как количество порошка многие из нас просто игнорируют, насыпая на всякий случай побольше, чтобы белье лучше отстиралось.
Однако на качество стирки это никак не влияет, зато портит стиральную машинку. Помимо того, что из нее в какой-то момент может полезть пена и доставить неприятности. Она потом высохнет и начнет активно взаимодействовать с деталями вашего прибора, вызывая порчу, затрудняя его работу, задерживая влагу и провоцируя образование плесени и микроорганизмов.
Так что старайтесь насыпать в отсек нужное количество порошка и обязательно просушивайте машинку после работы, оставив ее с открытыми дверцами.
Источник: ivd.ru