Почему никогда нельзя сыпать в машинку порошка больше, чем надо: вы всю жизнь ее портили

Немногие хозяева могут похвастаться тем, что тщательно изучили инструкции к своим стиральным машинам, действуя по наитию или привычке. И зря.

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Производители механизмов не просто так пишут к ним рекомендации с точными цифрами. Все это нужно, чтобы устройства прожили как можно дольше и без поломок. Например, такой пункт, как количество порошка многие из нас просто игнорируют, насыпая на всякий случай побольше, чтобы белье лучше отстиралось.