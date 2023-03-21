Золотой век для России: астролог Татьяна Лукашевич предупредила о 20-летии мировых потрясений

Сразу Лукашевич заявила, что март 2023 года повлияет на события будущего. Она пояснила, что свой знак поменял Сатурн. 7 марта он перешел в знак Рыбы и покинет его окончательно 14 февраля 2026 года. А уже скоро, 23 марта, Плутон войдет в знак Водолея. Астролог подчеркнула, что такая перестановка повлияет на судьбу нашей цивилизации до 2043 года.

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«Особенно важным этот период будет для России, поскольку она символически находится под знаком Водолея. Этот знак нам покровительствует. Приведу пример: последние 20 лет Плутон находился в Козероге, под которым символически расположен Китай. Именно в эти годы случился резкий подъем китайской экономики», – приводит слова специалиста «Комсомольская правда».

Татьяна добавила, что Плутон отвечает за трансформацию и кризисы, а также за богатства и власть. Она напомнила, что последний раз прохождение Плутона по знаку Водолея было во время правления Екатерины Второй.