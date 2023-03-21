Жителям России власти начали раздавать квартиры бесплатно: есть нюансы

Недавно эксперты признались, что брать ипотеку невыгодно. Отмечается, что лучше снимать жилье, а деньги инвестировать. Однако в России существуют льготные программы для покупки недвижимости. А недавно жителям России власти начали раздавать квартиры бесплатно. Отмечается, что жилье уже получили более 25 тысяч человек.
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Однако заветные квадратные метры от государства положены лишь определенной категории граждан. Бесплатные квартиры от государства массово выдаются тем, кто попал в категорию обманутых дольщиков. нужно знать, что для бесплатной помощи обманутым дольщикам существует специальная федеральная программа. Уже выявлено, что чаще всего ее участниками становятся жители Москвы и Подмосковья.
С 2011 года только в столице ключи от новых квартир получили 25 487 обманутых дольщиков, пишет Телеграм-канал «Москва Live».