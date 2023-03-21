Забывают даже идеальные хозяйки: девять мест в квартире, которые требуют частой уборки

Эксперты назвали девять локаций и предметов в квартире, которые требуют регулярной уборки. Очень часто о них забывают даже самые крутые хозяйки. Но на этих предметах часто скапливается пыль и грязь.
Стоит уделять особое внимание прихожей. Достаточно будет сложить все сумки и обувь - это сделает пространство более аккуратным. Желательно также проводить влажную уборку или пылесосить. Кухонные полы также требуют регулярной уборки, особенно, после готовки.
На кухне важно избавиться от грязной посуды в раковине. Гора из чашек и тарелок придает квартире неряшливый вид. А на столешницах часто видны пятна и пыль: их также следует мыть почаще, отмечают эксперты.
Шерсть домашних животных часто скапливается на диване и креслах. Желательно использовать пылесос во время чистки этой мебели, подчеркивает Marie Claire.
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Уделите особое внимание унитазу и раковину в ванной. Первый необходимо чистить ершиком, а вторую протереть. На верхнюю часть шкафа также следует обращать внимание. Там точно может увидеть приличный слой пыли.
В квартире ковры хранят запахи домашних животных, на них часто попадают крошки, а пыль копится в ворсинках. Их следует регулярно пылесосить. Мусор из корзин также нужно выкидывать своевременно, чтобы он не копился, а неприятные запахи не заполоняли всю квартиру.