Забывают даже идеальные хозяйки: девять мест в квартире, которые требуют частой уборки

Эксперты назвали девять локаций и предметов в квартире, которые требуют регулярной уборки. Очень часто о них забывают даже самые крутые хозяйки. Но на этих предметах часто скапливается пыль и грязь.

Стоит уделять особое внимание прихожей. Достаточно будет сложить все сумки и обувь - это сделает пространство более аккуратным. Желательно также проводить влажную уборку или пылесосить. Кухонные полы также требуют регулярной уборки, особенно, после готовки.

На кухне важно избавиться от грязной посуды в раковине. Гора из чашек и тарелок придает квартире неряшливый вид. А на столешницах часто видны пятна и пыль: их также следует мыть почаще, отмечают эксперты.