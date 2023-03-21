Почти каждый делает неправильно: названа самая частая ошибка при чистке унитаза

Эксперт по уборке из Мельбурна рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, что они могут неправильно использовать дезинфицирующий спрей для уборки унитазов.
Она уточнила, что специальному средству нужно время, чтобы очистить сантехнику и убить микробы. Таким образом, спрей стоит оставлять как минимум на десять минут.
«Вот горькая правда от профессионального уборщика. То, что вы используете дезинфицирующий спрей, не означает, что вы что-то дезинфицируете. Вам нужно читать этикетки!» — раскритиковала она подписчиков.
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Пользователи соцсети сообщили, что не знали этой информации до того, как начали чистить туалеты. А кто-то и вовсе признался, что не читает этикетки на упаковках бытовой химии.
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