Почти каждый делает неправильно: названа самая частая ошибка при чистке унитаза

Эксперт по уборке из Мельбурна рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, что они могут неправильно использовать дезинфицирующий спрей для уборки унитазов.

Она уточнила, что специальному средству нужно время, чтобы очистить сантехнику и убить микробы. Таким образом, спрей стоит оставлять как минимум на десять минут.