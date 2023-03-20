Просто бессовестные: под какими знаками зодиака рождаются самые наглые люди

Овен

Именно Овны возглавили список, так как они наглые, упертые и вспыльчивые. Отмечается, что представители данного «огненного» знака могут сделать все что угодно ради желаемого. Они просто метут с пути всех конкурентов. Для них допустимо забыть про моральные принцы и впасть в ярость.

Стрелец

А вот Стрилец обладает хитростью. Их можно назвать скрытой угрозой. В его характере допустимо долго ждать нужного момента, а потом оказаться в нужно месте. Они добиваются того, чего хотят. Сместить кого-то с руководящей должности – легко. Наглость у представителей этого знака зодиака от природы.

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Лев

Многие знают, что жестокость Льва даже пугает. Отмечается, что представители этого знака зодиака справедливы. Не в их привычки всех оскорблять. Однако если кто-то заденет его самолюбие, то ему стоит ждать мести. Лев буквально уничтожит своего обидчика и возвысит себя над ним.

Скорпион

Список также пополнили Скорпионы. Им чужда тактичность. Представители этого знака зодиака могут беспардонно влезть в любой разговор и попытаться выяснить подробности личной жизни других людей. Они сплетники и не смогут сохранить тайну, передают Рамблер.Гороскопы.