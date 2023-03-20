Нужно знать несколько правил: самые частые ошибки при стирке постельного белья

Во время стирки постельного белья важно соблюдать несколько важных правил. Эксперты дали советы по грамотной обработке вещей.
Во-первых, постельное белье нужно стирать регулярно. Не нужно доводить до того, чтобы вещи становили грязными, ведь в таком случае они станут идеальной средой обитания для бактерий. Эксперты рекомендовали стирать минимум каждые две недели. Однако лучше всего делать это раз в неделю, особенно, если вы спите обнаженным.
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При стирке в машинке нужно отделять постельное белье от других вещей. Каждый материал требует свободное пространство для очистки и полоскания. Если вы запускаете разные ткани в одном и том же цикле стирки, это может привести к трению, повреждению белья или образованию катышков. А молния или пуговицы могут и вовсе повредить нежную ткань, передает портал «А теперь внимание!».
Многие грешат тем, что используют много моющего средства во время стирки. Однако это может принести больше вреда, чем пользы, особенно для деликатных светлых тканей. Волокна в таком случае быстрее изнашиваются.
Также нужно избегать пересушивания постельного белья. Сушите вещи на бельевой веревке или вешалке, желательно на открытом воздухе.
Также нужно проверять этикетку на которой указано, при какой программе и при какой температуре стирать то или иное постельное белье.