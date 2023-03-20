Нужно знать несколько правил: самые частые ошибки при стирке постельного белья

Во время стирки постельного белья важно соблюдать несколько важных правил. Эксперты дали советы по грамотной обработке вещей.

Во-первых, постельное белье нужно стирать регулярно. Не нужно доводить до того, чтобы вещи становили грязными, ведь в таком случае они станут идеальной средой обитания для бактерий. Эксперты рекомендовали стирать минимум каждые две недели. Однако лучше всего делать это раз в неделю, особенно, если вы спите обнаженным.

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При стирке в машинке нужно отделять постельное белье от других вещей. Каждый материал требует свободное пространство для очистки и полоскания. Если вы запускаете разные ткани в одном и том же цикле стирки, это может привести к трению, повреждению белья или образованию катышков. А молния или пуговицы могут и вовсе повредить нежную ткань, передает портал «А теперь внимание!».