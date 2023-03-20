Деньги просто «сгорят»: россиянам посоветовали срочно избавиться от наличных

В каждой семье возникает тема сбережений. Некоторые учатся откладывать финансовую подушку, другие всю жизнь складывают купюры на черный день. Однако профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова призналась, что хранить наличные нельзя, так как в скором времени от них просто ничего не останется. По словам эксперта, они просто «сгорят» из-за инфляции.
Финогенова подчеркнула, что наличные день не нужно хранить, так как в этом нет смысла. Они со временем обесценятся. По словам эксперта, более мудро и эффективно будет хранить средства на банковском счету. Дело в том, что банки предлагают условия, которые позволят сохранить основную часть суммы.
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А вот жителям мегаполисов профессор рекомендует иметь на руках от двух до 15 тысяч рублей в неделю, а не хранить все деньги в наличных. При этом она отметила, что исключение составляют только те, чей дом находится в сельской местности. Дело в том, что там оплата безналичными средствами может быть просто невозможной, пишет «Прайм».