Избавитесь от зловонного запаха: три действенных способа привести в порядок холодильник

Убрать неприятный запах в холодильнике иногда бывает довольно сложно, а проблему хочется решить как можно скорее. С наступлением тепла бактерии там размножаются особенно быстро.

Как отмечают эксперты, важно поддерживать чистоту в холодильнике, поэтому нужно начать с наведения порядка. Для мытья бытовой техник используйте подручные средства: мыльный раствор или гель для мытья посуды.

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