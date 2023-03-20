Избавитесь от зловонного запаха: три действенных способа привести в порядок холодильник

Убрать неприятный запах в холодильнике иногда бывает довольно сложно, а проблему хочется решить как можно скорее. С наступлением тепла бактерии там размножаются особенно быстро.
Как отмечают эксперты, важно поддерживать чистоту в холодильнике, поэтому нужно начать с наведения порядка. Для мытья бытовой техник используйте подручные средства: мыльный раствор или гель для мытья посуды.
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Если в холодильнике сохранился зловонный запах, но снаружи и внутри он чист, то в этом случае поможет раствор из соды и уксуса (9%). Разбавьте ингредиенты небольшим количеством воды и обработайте поверхности техники, передает портал «А теперь внимание!».
Неприятный запах поглощает ряд продуктов. К примеру, ржаной хлеб, рис, сырой картофель, молотый кофе. Эти продукты можно поместить на полки холодильника и подождать, пока они впитают амбре.