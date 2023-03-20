Проблема решена: как сделать куриный суп еще вкуснее — лапша не разварится

Во время готовки куриного супа с лапшой даже самые опытные хозяйки могут допустить грубую ошибку. Сразу после приготовления блюдо может выглядеть аппетитно, а на следующее утро вид и вкус испортит лапша. Она неизбежно превращается в клейкую кашу.

Чтобы решить проблему, кулинары поделились с хозяйками интересным лайфхаком. Итак, нужно лишь заранее подержать лапшу на раскаленной разогретой сковороде. Это займет всего несколько минут. При этом продукт стоит размешать, чтобы он подрумянился, но не пригорел, пишет портал «А теперь внимание!».