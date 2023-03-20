Будете чаще улыбаться: перечислены продукты для хорошего настроения — проверьте свой рацион

Эксперты назвали топ продуктов, которые влияют на наше настроение так же, как хорошая погода за окном и радостные события. Эти продукты нужно включить в свой рацион, чтобы чаще улыбаться.

В первую очередь, это еда, которая содержит Омегу-3. Жирные кислоты полезны для активной работы мозга, это ведет к стабилизации эмоционального состояния. Эксперты посоветовали включить в меню сардину, тунец и лосось. Обратите внимание и на жареные орехи, семена чиа, кунжутное масло.

Специи также способны повлиять на ваше настроение. К примеру, анис успокаивает, уменьшает раздражительность и агрессивность, гвоздика снимает сильное нервное напряжение. В свою очередь, ваниль дарит чувство радости.

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Продукты, которые содержат Витамин D. Он отвечает не только за хорошее настроение и бодрость, но и самочувствие. Пищевыми источниками витамина станут молочные продукты, рыбий жир, яичный желток, печень и сливочное масло, пишет Marie Claire.