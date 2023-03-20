Кошелек разбухнет от денег: знаки зодиака, кому день весеннего равноденствия принесет большую прибыль

В список попали Овны. Для них откроется возможность для удачных инвестиций. Фрилансеры, а также владельцы своего бизнеса получат шанс найти новых партнеров. Также есть вероятность небольшого путешествия или продуктивной поездки.

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Удача также будет на стороне Близнецов. Им стоит ждать финансового роста. Астрологи признались, что если возникнут проблемы, то не стоит бояться обратиться к друзьям или родителям за помощью.

А вот Девам начнут приносить прибыль инвестиции, которые они сделали ранее. Однако нужно быть осторожнее, так как им предрекают проблемы в личной жизни, которые за собой могут повлечь депрессию и стресс. Астрологи отметили, что лучше не торопиться с принятием важных решений. Избегайте резких слов, чтобы не ухудшить ситуацию.