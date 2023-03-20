Этого не избежать: россиян предупредили о массовых сокращениях в 2023 году

На этот раз эксперты предупредили, что грядут массовые увольнения. Отмечается, что в 2020 году многие пережили сокращения. Тогда настал кризис во многих сферах бизнеса. А теперь Forbes со ссылкой на исследование рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления сообщил, что грядет непростое время для работодателей.
По данным этого издания, 28% опрошенных компаний уже готовятся к увольнению сотрудников. А также 12% точно сократят штат. И самым удручающим стало то, что еще 16% признались, что не могут обойтись без этой крайней меры.
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«В то же время каждый четвертый работодатель заявил, что не будет увольнять сотрудников до конца 2023 года, а 27 процентов даже планируют расширение штата. Всего в опросе приняли участие более тысячи HR-специалистов и работников компаний из различных отраслей», – пояснили эксперты, пишет Lenta.ru.