Этого не избежать: россиян предупредили о массовых сокращениях в 2023 году

По данным этого издания, 28% опрошенных компаний уже готовятся к увольнению сотрудников. А также 12% точно сократят штат. И самым удручающим стало то, что еще 16% признались, что не могут обойтись без этой крайней меры.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».