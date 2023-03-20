Придется платить по 75 тысяч рублей: россиян поразили ценами на электричество с 1 июля

Отмечается, что летом стоимость за один кВт поднимется с трех до четырех тысяч рублей. Стоит добавить, что повышение льготной ставки за 1 кВт электроэнергии для физлиц будет поэтапным и проводится согласно закону. По словам эксперта, что такой скачек цен станет причиной повышения стоимости строительства частных домов.

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