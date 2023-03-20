Придется платить по 75 тысяч рублей: россиян поразили ценами на электричество с 1 июля

Стоимость коммунальных услуг с каждым годом увеличивается. В современном мире сильно возросло потребление электроэнергии. С 1 июля 2023 года вырастет цена за подключение частного дома к электросети. Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков рассказал, что цены начнут кусаться.
Отмечается, что летом стоимость за один кВт поднимется с трех до четырех тысяч рублей. Стоит добавить, что повышение льготной ставки за 1 кВт электроэнергии для физлиц будет поэтапным и проводится согласно закону. По словам эксперта, что такой скачек цен станет причиной повышения стоимости строительства частных домов.
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«До 1 июля 2022 года стоимость при подключении физическим лицом мощности до 15 кВт для последующего использования электроэнергии для коммунально-бытовых нужд составляла 550 рублей, затем она выросла до 3000 рублей, с 1 июля 2023 года предполагается ее рост до 4000 рублей, а в 2024 году — до 5000 рублей за каждый киловатт выделенной мощности.
В итоге в 2024 году за 15 кВт при подключении дома нужно будет заплатить 75 тыс. рублей», — объяснил Сауков в беседе с «Известиями».