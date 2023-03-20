Таких жутких цифр не было год: что произошло с рублем на торгах – объявлен новый курс валют

В этот понедельник, 20 марта, рубль продолжил снижаться по отношению к другим валютам на биржевых торгах.

Рубль обновил минимумы с апреля 2022 года. То есть, таких жутких цифр, как сегодня, не демонстрировалось уже почти год.

Центробанк установил новый курс валют на 21 марта. По итогам дня, курс доллара поднялся на 63 копейки до 77,24 рубля. Евро повысился на 91 копейку до 82,37 рубля.

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