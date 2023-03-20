Срочно избавляйтесь от наличных: россиянам объяснили, что может произойти с рублем в ближайшее время

Эксперты советуют россиянам отказываться от привычки хранить сбережения в наличных дома. Как стало известно, так поступают довольно многие граждане. Это небезопасно по разным причинам. Во-первых, никто не отменял возможности кражи наличных.
Во-вторых, ситуация сегодня такая, что рубль постепенно обесценивается.
Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рекомендует всем, у кого есть сбережения, доверить суммы банкам, сделать вклады, открыть депозит.
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Банки сейчас предлагают депозиты от года по ставке восемь-десять процентов годовых. Даже в условиях двузначной инфляции большая часть суммы будет сохранена. Стоит помнить, что на депозиты физических лиц распространяются государственные гарантии сохранности (до 1,4 миллиона рублей).
По материалам 1prime.ru.