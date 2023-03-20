Вы даже не догадывались: простой способ, который сделает чай с молоком в разы вкуснее

Чай с молоком любят почти все. Как мы обычно делаем? Завариваем зеленый или черный чай, а уже затем добавляем в него молоко.
В Великобритании, где тоже обожают чаепития и в том числе там в почете и чай с молоком, используют маленькую хитрость, которая делает этот напиток в разы вкуснее. По какой-то причине этот лайфхак не очень известен за пределами страны. А он между тем очень прост.
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В отличие от нас, добавляющих молоко в чай, британцы наливают чай в молоко. Да, это не тот случай, когда от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Как раз очень меняется! Вкус напитка. Итак, запоминайте: наливаете молоко в чашку, а уже потом в нее — чай.
Согласно одному из предположений, вкус напитка раскрывается лучше таким образом, поскольку уменьшается разница температур напитков.
По материалам belnovosti.by