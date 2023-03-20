Менять не надо! В России продлили срок действия прав на управление автомобилем

Хорошая новость для тех, у кого срок действия прав на вождения автомобиля истек в прошлом, 2022 году, или оканчивается в этом, 2023 году. Менять их на новые не нужно.

МВД России приняло решение продлить срок действия прав на три года.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства в понедельник, 20 марта.

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