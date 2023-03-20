Зачем на самом деле нужна колючая сторона терки: вы пользовались неправильно

Многие хозяйки годами используют терку неправильно. Существует несколько сторон, которые измельчают продукты по-разному — мельче или крупнее. Имеется также сторона, которая состоит из неких треугольных колючек.

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Обычно ее используют для приготовления пюре из фруктов или овощей, хотя процесс этот слишком непростой. И не случайно! Ведь инженеры кухонной утвари на самом деле создавали эти колючки для измельчения твердых продуктов, вроде специальных сортов сыра, корня имбиря, корицы, цедры, орехов.

И небольшой лайфхак: если на эту колючую сторону разместить пищевую пленку, хорошенько прижав, вам помыть ее будет гораздо проще. Просто после процесса, снимите ее и стряхните все, что натерли в миску.

Источник: belnovosti.by.