Рубль упал на 11-месячные минимумы: котировки меняются, база сокращается

Аналитики бьют тревогу — рубль ослабевает. Возможно, глобальный экономический кризис все же отразится на нашей стране. По данным экспертов, российский рубль вновь упал на 11-месячные минимумы. И это несмотря на то, что Центробанк находился на его стороне.

Главная причина — дисбаланс экспорта и импорта. В итоге это бьет по внутреннему балансу страны: доходная база сокращается, а издержки по-прежнему значительные.

По последним данным, доллар повысился на 52 копейки — до 77,58 рубля, евро — на 63 копейки и стоит сейчас 82,63 рубля.

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