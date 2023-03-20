Почему доллар будет ползти только вверх: спасает весь мир — банки Европы и Японии в помощь

Американский доллар с начала недели на торгах опять пополз уверенно вверх, перевалив цифру в 77 рублей. Аналитики уверены, что это далеко не предел. Уже в ближайшие дни он способен дорасти до 80 рублей.

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Все это происходит на фоне самых жестких прогнозов относительно экономики США и ее банковской системы. Как помним, буквально на днях в Америке обанкротилось сразу два крупнейших банка в стране.

Ожидалось, что это сильно пошатнет экономику страны и понизит курс доллара из-за хаотичных покупок крупных инвесторов валюты. Однако этого не произошло.

Американцы вновь доказали, что они способны на многое. А европейские страны и Япония подтвердили своим поведением готовность оказывать Америке всестороннюю поддержку.

В настоящий момент Федеральная резервная система (ФРС) США подписала договор с центробанками Японии, еврозоны, Великобритании, Канады и Швейцарии (Банк Японии, Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Канады и Национальный банк Швейцарии) об увеличении предоставления долларовых средств на рынок. Ранее данные регуляторы делали это еженедельно, теперь же перейдут на ежедневный режим.

Источник: 1prime.ru