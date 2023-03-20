Названы самые несчастливые страны в мире

Земля: вид из космоса

Земля: вид из космоса. Фото: Global Look Press

Стала также известна и самая счастливая страна.

Сделан новый доклад о счастье, который приурочен к Международному дню счастья — 20 марта.

Согласно ему, самыми несчастными странами в мире признаны Афганистан и Ливан, а самой счастливой — Финляндия. Интересно, что Финляндия возглавляет рейтинг счастливых стран уже шестой год подряд. В тройке лидеров также — Дания и Исландия.

Россия в этом рейтинге заняла 70-е место, а Украина — 92-е.

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Исследование основано на шести факторах: соцподдержка, доход, свобода, здоровье, щедрость, уровень коррупции.

По материалам 1prime.ru

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