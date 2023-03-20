Два эффективных способа сохранить хорошее настроение, несмотря на холодную погоду

Весна не балует нас погодой, холод и тучи нагоняют плохое настроение и заставляют грустить. Но есть способ вернуть себе хорошее расположение духа. Оказывается, для этого нужно постараться абстрагироваться от того, что происходит за окном.

Руководитель психологического центра Сергей Ланг объяснил: человеку свойственно испытывать дискомфорт и даже серьезные расстройства весной, особенно если она холодная и затяжная. Отвлечься от неприятной погоды поможет, например, любимая работа, хобби или общение с близкими.

«Чем больше мы увлекаемся любимым делом, тем меньше у нас мыслей о погоде», — подчеркнул эксперт.

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По словам Сергея Ланга, пережить время плохой погоды можно также планируя свое будущее. Отличный вариант — купить билет в театр или на концерт: в ожидании интересного события время пролетит незаметно, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на «Радио 1».