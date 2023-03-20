Как отмыть ванну от желтого налета — дешевое и эффективное средство

Желтый налет часто оседает в ванне и портит ее внешний вид. В магазине продается много недешевых средств для чистки сантехники, но не факт, что они помогут избавиться от проблемы.

Опытные хозяйки используют дешевую белизну. Но тут важно знать, что чистоту надо наводить в несколько этапов.

Сначала намочите всю ванну водой, а потом распределите равномерно белизну. Не забудьте надеть перчатки, иначе ваши пальцы разъест средство.

Через пять минут приступайте к чистке. Для въевшихся пятен лучше использовать жесткую сторону губки.

Потом все смойте теплой водой. Ванна будет сиять!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».