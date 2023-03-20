Как таблетками аспирина отбелить одежду и сделать ярче: просто бросаем внутрь

Усилить действие стирального порошка в разы способен обычный копеечный аспирин. Если бросить его 2-3 таблетки в барабан с бельем, то он поможет отбелить его и в то же время сделать цвет ярче!

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Отметим, что прополаскивать выстиранные вещи дополнительно не нужно. Но тут может прийти на помощь еще одно народное средство. Если замочить уже чистое белье в солевом растворе (примерно 2 столовые ложки на 5 литров воды), то оно станет мягким и нежным, как после кондиционера.

И не забудьте оставить после стирки машинку открытой, она должна просохнуть (и барабан, и отсеки для моющих средств).

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку»