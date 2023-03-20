«Это путь к увеличению платежей»: россиян ждет перерасчет за услуги ЖКХ до первого апреля — что изменится

Новостройки в Москве

Новостройки в Москве. Фото: Global Look Press

Экономист рассказала, как будет производиться начисление оплаты за общедомовые нужды.

В срок до апреля собственники квартир в России получат платежки, в которых увидят новые цифры. Будет сделан перерасчет оплаты за общедомовые нужды.

Это — расходы на воду, уборку, электроэнергию, работу лифта и других устройств. Оплачиваются либо по фактическому потреблению, либо по нормативам.

Если в вашем доме есть счетчик, то платежи считают по показателям. И не исключено, что платить вы будете меньше в случае, если у жильцов дома нет долгов, а ранее все считалось по повышенным нормативам, объяснила доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

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Если же счетчика нет, то считать будут по нормативам, у которых теперь нет определенных границ.

«Это уже путь к увеличению платежей для некоторых жителей, если распределение будет происходить по нормативу в зависимости от площади квартиры или для всех, если расходы на все общедомовые площади распределяются равномерно. Исключение — совсем устаревшее жилье, где нормативы будут другими», — отметила Наталья Казанцева.

По материалам 1prime.ru

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