Объявлен курс рубля на 24 марта: доллар растет, аналитики обеспокоены

Многие аналитики уверены, что рубль в ближайшее время не обвалится, так как Центробанк держит ситуацию под контролем. Однако руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Полина Хвойницкая немного обеспокоена. По ее мнению, наша валюта немного просядет в ближайшее время.

«До конца недели мы ожидаем торги в диапазоне 75,5−78 руб./$. Рубль ускорил свое снижение в пятницу», — заявила она.

Причина, по мнению экспертов, — завершение сроков обращения производных финансовых инструментов как на российском, так и на зарубежном рынке.

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