Зря надеемся на падение: какой курс у доллара будет на самом деле – бегите в банки

20 марта курс доллара по отношению к отечественной валюте вырос до цифры в 77,1 рубля. И это на фоне новостей о надвигающемся финансовом кризисе в Америке, который стали пророчить эксперты после банкротства двух крупнейших банков.

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Однако валюта США оказалась намного крепче чем ожидали эксперты, тем более, что ей оказывают всестороннюю мировую поддержку.

В настоящий момент сразу шесть крупнейших мировых банков договорились о расширении каналов предоставления долларов на рынок, чтобы стабилизировать ситуацию.

Увеличить предоставление долларов на мировой рынок решили центробанки Японии, еврозоны, Великобритании, Канады и Швейцарии (Банк Японии, Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Канады и Национальный банк Швейцарии). Они действуют совместно с Федеральной резервной системой (ФРС) США.

После подписания документов с 20 февраля они будут предоставлять долларовые средства ежедневно, хотя ранее делали это еженедельно. Таким образом они предотвратят паническую скупку купюр со стороны крупных инвесторов. И, как следствие, вероятный хаос на рынке.

Поэтому не удивительно, что теперь аналитики говорят о росте доллара до 80 рублей. Те, кому необходима американская валюта, вероятно, должны поспешить в банки.

Источник: 1prime.ru.