Как обычным уксусом и крахмалом отмыть все окна в квартире до блеска: легко и экологично

Сейчас мало кого удивишь средствами для мытья окон, они есть в каждом магазине. Однако цена на них подчас кусается.

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Да и нужна ли нам дополнительная химия в доме, когда есть старые проверенные народные средства? При помощи обычного столового уксуса и кукурузного крахмала можно, к примеру, изготовить отличный состав для эффективного мытья окон.

Разведите равные части воды и белого уксуса и добавьте чайную ложку кукурузного крахмала. Удобно это делать в бутылке с распылителем.

Уксус в составе данного средства поможет удалить всю грязь, а кукурузный крахмал подействует как мягкое абразивное вещество.

Лучше всего использовать тряпочку из микрофибры, чтобы не оставалось разводов.

Источник: ivd.ru