Сначала посмотрите на прическу: как правильно подобрать помаду с эффектом омоложения

Помада

Помада. Фото: Global Look Press 

Визажист поделилась полезной информацией с модницами.

Стало известно, какой оттенок помады поможет визуально убрать несколько лет.

Оказалось, нужно опираться на цвет волос на голове для безошибочного подбора помады.

«Пыльно-розовые оттенки помад для светленьких женщин (блондинки, светло-русые), кофейно-бежевые тона для темноволосых. По текстуре помады рекомендуются полупрозрачные и с глянцем», – заявила эксперт.

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«Под теплый цветотип прекрасно подойдут персиковые оттенки. Нюдовый оттенок с коралловой ноткой, кремовая и сатиновая текстуры», – рассказала визажист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее эксперт назвала способы определить поддельную косметику в магазине.

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