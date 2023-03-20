Сначала посмотрите на прическу: как правильно подобрать помаду с эффектом омоложения

Стало известно, какой оттенок помады поможет визуально убрать несколько лет.
Оказалось, нужно опираться на цвет волос на голове для безошибочного подбора помады.
«Пыльно-розовые оттенки помад для светленьких женщин (блондинки, светло-русые), кофейно-бежевые тона для темноволосых. По текстуре помады рекомендуются полупрозрачные и с глянцем», – заявила эксперт.
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«Под теплый цветотип прекрасно подойдут персиковые оттенки. Нюдовый оттенок с коралловой ноткой, кремовая и сатиновая текстуры», – рассказала визажист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперт назвала способы определить поддельную косметику в магазине.