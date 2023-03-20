Что никогда нельзя сажать после чеснока: все «сгорит», останетесь без урожая

Чеснок – особенная садово-огородная культура. Не случайно о ней ходят легенды, в которых говорят, что он может спасти даже от нечисти вроде вампиров.

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Ну, в мифы мы лезть не будем, но вот то, что после него далеко не каждая культура на грядке расти желает – это факт. Всего за пару лет чеснок способен истощить землю так, что земля перестает давать урожай.

Так что же посадить после чеснока? На самом деле ответ очень прост. После него нельзя садить в эту же землю такие же луковичные. А именно: лук, тюльпаны, лилии, нарциссы.