Доллар вероломно взлетел на торгах! Россияне увидели курс, от которого плохо

Многие биржевики сейчас сидят с открытыми ртами, увидев на мониторах свежий курс доллара. Несмотря на прогнозы аналитиков, которые обещали упадок валюты, она взлетела вверх.

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Утренние торги на Мосбирже действительно начались с понижения курса доллара до 76,95 рубля. Однако валюта решила совершить неожиданный поворот и пойти на повышение. В итоге в 7.05 по Москве она внезапно повысилась на 4 копейки, дойдя до 77,10 рубля.