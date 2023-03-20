Доллар вероломно взлетел на торгах! Россияне увидели курс, от которого плохо

Доллар вероломно взлетел на торгах! Россияне увидели курс, от которого плохо

Доллары. Фото: Global Look Press

Биржевики сами в шоке от такой ситуации.

Многие биржевики сейчас сидят с открытыми ртами, увидев на мониторах свежий курс доллара. Несмотря на прогнозы аналитиков, которые обещали упадок валюты, она взлетела вверх.

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Утренние торги на Мосбирже действительно начались с понижения курса доллара до 76,95 рубля. Однако валюта решила совершить неожиданный поворот и пойти на повышение. В итоге в 7.05 по Москве она внезапно повысилась на 4 копейки, дойдя до 77,10 рубля.

Евро тоже не стало топтаться на месте и уверенно поднялось в цене сразу на 10 копеек, добравшись до 82,10 рубля, а вот юань потерял 1 копейку, достигнув показателя в 11,18 рубля.

Источник: 1prime.ru.

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