Адвокат рассказал, почему налоговые службы взялись за проверку доходов блогеров

После недавнего скандала по делу блогера Лерчек налоговые службы могут добраться и до других звезд.
Адвокат, управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков поделился экспертным мнением по этому поводу.
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«Многие блогеры оформлены как индивидуальные предприниматели. В случае, если объем их доходов не превышает 150 миллионов рублей в год, причин для беспокойства нет», — отметил эксперт.
«Важно помнить, что любая оптимизация налогов находится под пристальным вниманием органов власти. Поэтому необходимо действовать аккуратно и исключительно в рамках закона», — добавил адвокат в беседе с 1prime.ru.
Напомним, ранее Дана Борисова после скандала с Лерчек заявила, что будет рада проверке Оксаны Самойловой.