Адвокат рассказал, почему налоговые службы взялись за проверку доходов блогеров

После недавнего скандала по делу блогера Лерчек налоговые службы могут добраться и до других звезд.

Адвокат, управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков поделился экспертным мнением по этому поводу.

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