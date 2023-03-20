Доллар взлетит до потолка уже в ближайшие дни: названы честные цифры, от которых хочется плакать

Всего несколько дней назад финансовый мир потрясло известие о крахе сразу двух крупнейших банков Америки, показав человечеству нестабильность своего экономического положения.
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Биржевые инвесторы моментально притихли тогда и перестали активно скупать валюту США, которая тут же поползла вниз на торгах.
Однако слухи о смерти доллара оказались преувеличены сейчас он опять набирает обороты. Мало того, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что он будет расти на этой неделе еще и достигнет отметки в 80 рублей.
«У рубля недостаточно факторов для укрепления. На новой неделе фаза ослабления сохранится», - сказал аналитик.
Источник: 1prime.ru.