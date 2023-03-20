Доллар взлетит до потолка уже в ближайшие дни: названы честные цифры, от которых хочется плакать

Всего несколько дней назад финансовый мир потрясло известие о крахе сразу двух крупнейших банков Америки, показав человечеству нестабильность своего экономического положения.

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Биржевые инвесторы моментально притихли тогда и перестали активно скупать валюту США, которая тут же поползла вниз на торгах.