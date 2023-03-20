Вы всю жизнь стирали неправильно: три важных правила работы с машинкой, которые все нарушают

Часто мы сортируем белье для стирки по цвету, но на самом деле этого недостаточно. Важнее смотреть на структуру ткани, поскольку тонкие материалы в соседстве с плотными быстро портятся.

Во-вторых, мало кто просушивает после стирки барабан и отсеки для моющих средств. А их обязательно нужно оставлять открытыми, чтобы не появились плесень, запахи и не размножились бактерии.

В-третьих, перед стиркой одежду нужно подготавливать, чтобы она не портила механизм и не рвала ткани друг друга. Например, куртки нужно вывернуть наизнанку, проверить карманы, чтобы в них не осталось ничего лишнего, и застегнуть замки.

А вот пуговицы рубашек, напротив, лучше расстегнуть, чтобы они не выдернулись во время стирки. Носки положите в специальные мешки, так вы их не потеряете.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку»