Вы всю жизнь стирали неправильно: три важных правила работы с машинкой, которые все нарушают

Люди часто пользуются бытовой техникой подчас ровно так, как привыкли, а не так, как того требует инструкция. Иногда всю жизнь, к примеру, стирают белье и одежду в машинке неправильно.
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Часто мы сортируем белье для стирки по цвету, но на самом деле этого недостаточно. Важнее смотреть на структуру ткани, поскольку тонкие материалы в соседстве с плотными быстро портятся.
Во-вторых, мало кто просушивает после стирки барабан и отсеки для моющих средств. А их обязательно нужно оставлять открытыми, чтобы не появились плесень, запахи и не размножились бактерии.
В-третьих, перед стиркой одежду нужно подготавливать, чтобы она не портила механизм и не рвала ткани друг друга. Например, куртки нужно вывернуть наизнанку, проверить карманы, чтобы в них не осталось ничего лишнего, и застегнуть замки.
А вот пуговицы рубашек, напротив, лучше расстегнуть, чтобы они не выдернулись во время стирки. Носки положите в специальные мешки, так вы их не потеряете.