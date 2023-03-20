Справится даже с пятнами от кофе: названо народное средство, которое удалит грязь с одежды за 15-20 минут

Стало известно, как в домашних условиях приготовить отличный пятновыводитель.

И обойдется это средство за копейки. Потому что для его приготовления стоит взять лишь мелкую поверенную соль и глицерин.

Первое вещество является хорошим абсорбентом. А второе оказывает положительный эффект на цветные вещи.

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Необходимо смешать соль и глицерин в равных пропорциях с водой и нанести на пятно. После нужно оставить вещь на 15-20 минут. А дальше остается только наслаждаться приятным эффектом. Об этом рассказали в vnimanie.pro.