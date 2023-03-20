Обратите внимание на свой кошелек: эксперты рассказали, что мешает разбогатеть

Стало известно, как кошелек может повлиять на богатство человека.

Неумение распределять финансы – не единственная причина, почему вы не можете купаться в деньгах. Оказалось, пренебрежительный подход при выборе кошелька для денег влияет на успех в финансовой сфере.

Эксперты заявили, что портмоне должно быть без дыр и потертостей.

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