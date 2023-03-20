Обратите внимание на свой кошелек: эксперты рассказали, что мешает разбогатеть

Кошелек

Кошелек. Фото: Global Look Press 

Нужно бережнее относиться к изделию, в котором хранятся деньги.

Стало известно, как кошелек может повлиять на богатство человека.

Неумение распределять финансы – не единственная причина, почему вы не можете купаться в деньгах. Оказалось, пренебрежительный подход при выборе кошелька для денег влияет на успех в финансовой сфере.

Эксперты заявили, что портмоне должно быть без дыр и потертостей. 

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«Пользоваться чужим кошельком тоже не стоит – он будет хранить энергетику прошлого хозяина», – сообщили в vnimanie.pro.

Еще не стоит выбирать клетчатые и однотонные модели кошельков. В них, по словам экспертов, не будут задерживаться купюры. А они должны всегда быть в портмоне.

Чтобы не упустить денежную удачу, нужно хранить купюры отдельно от банковских карт и чеков.

Напомним, ранее экономист рассказала, как стать богатым.

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