Обратите внимание на свой кошелек: эксперты рассказали, что мешает разбогатеть

Стало известно, как кошелек может повлиять на богатство человека.
Неумение распределять финансы – не единственная причина, почему вы не можете купаться в деньгах. Оказалось, пренебрежительный подход при выборе кошелька для денег влияет на успех в финансовой сфере.
Эксперты заявили, что портмоне должно быть без дыр и потертостей.
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«Пользоваться чужим кошельком тоже не стоит – он будет хранить энергетику прошлого хозяина», – сообщили в vnimanie.pro.
Еще не стоит выбирать клетчатые и однотонные модели кошельков. В них, по словам экспертов, не будут задерживаться купюры. А они должны всегда быть в портмоне.
Чтобы не упустить денежную удачу, нужно хранить купюры отдельно от банковских карт и чеков.
Напомним, ранее экономист рассказала, как стать богатым.