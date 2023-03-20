«Стоит задуматься об оригинальности»: эксперт назвала способы определить поддельную косметику в магазине

Стало известно, как отличить поддельную косметику от качественных продуктов для лица.
Эксперт заявила, важно обращать внимание на номер и партию товара. Также стоимость продукта может многое рассказать о его качестве.
«Надо заказывать и/или покупать в проверенном месте. Смотреть на стоимость товара. Если она очевидно ниже, то стоит задуматься об оригинальности средства», – отметила визажист.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Также можно проверить подлинность по номеру товара и партии. Конечно, сделать это с зарубежными брендами сложнее. Текстура, запах, дефекты упаковки также могут указывать на подделку», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее Яна Рудковская рассказала, почему больше не прибегает к диетам.