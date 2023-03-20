«Стоит задуматься об оригинальности»: эксперт назвала способы определить поддельную косметику в магазине

Стало известно, как отличить поддельную косметику от качественных продуктов для лица.

Эксперт заявила, важно обращать внимание на номер и партию товара. Также стоимость продукта может многое рассказать о его качестве.

«Надо заказывать и/или покупать в проверенном месте. Смотреть на стоимость товара. Если она очевидно ниже, то стоит задуматься об оригинальности средства», – отметила визажист.

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