«Стоит задуматься об оригинальности»: эксперт назвала способы определить поддельную косметику в магазине

Косметика

Косметика. Фото: Global Look Press 

Визажист Инна Нехтий поделилась важной информацией.

Стало известно, как отличить поддельную косметику от качественных продуктов для лица.

Эксперт заявила, важно обращать внимание на номер и партию товара. Также стоимость продукта может многое рассказать о его качестве.

«Надо заказывать и/или покупать в проверенном месте. Смотреть на стоимость товара. Если она очевидно ниже, то стоит задуматься об оригинальности средства», – отметила визажист.

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«Также можно проверить подлинность по номеру товара и партии. Конечно, сделать это с зарубежными брендами сложнее. Текстура, запах, дефекты упаковки также могут указывать на подделку», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

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