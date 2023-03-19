Есть на каждой кухне: если хранить муку рядом с этим продуктом, жучки никогда не заведутся

Пачка муки

Пачка муки. Фото: Global Look Press

Полезный лайфхак для тех, кто любит закупаться впрок.

Для тех, кто любит закупаться мукой впрок, актуальна проблема появления в ней жучков. Решить ее можно легко и просто - с помощью продуктов, которые есть на каждой кухне. Всего-то и нужно - положить их рядом с пакетом, в котором хранится мука, и жуки не заведутся.

Для этой цели хороши острый перец, чеснок, лавровый лист, словом, продукты, которые имеют резкий запах. Их нужно просто положить поверх пачки с мукой.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Еще один способ избежать появления жучков - в шкаф, где хранится мука, положить веточку сушеной календулы или полыни.

Хорошо сохраняется мука, если пересыпать ее из бумажного пакета в тару - стеклянную, пластиковую или металлическую, конечно же, с крышкой.

По материалам belnovosti.by.

Читайте также