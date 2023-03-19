Доллар приблизится к евро: стал известен курс американской валюты на следующую неделю

Доллар приблизится к евро: стал известен курс американской валюты на следующую неделю

Доллар.. Фото: Global Look Press

Аналитики не стали скрывать горькую правду.

Безрадостные вести для рубля обнародовал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Отечественная валюта стала проседать на фоне американской, и эта тенденция продлится на следующей неделе.

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Целевые уровни для иностранных валют задержатся на цифрах: 80 рублей за доллар, а также 83 рубля за евро и 11,50 рубля за юань.

Антонов объяснил это явление низкими ценами на нефть, а также «восстановлением доллара США из-за опасений разрастания банковского кризиса».

Источник: 1prime.ru.

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