Как легко убрать ржавчину обычным уксусом: блестит и никаких хлопот!

Ржавчина может испортить инструменты и металлические детали моментально! При этом расстаться с ней не так уж и просто! Не просто, если не знать простой проверенный способ времен СССР…

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Удалить ржавчину с инструментов, ножниц, щипчиков и прочих металлических предметов можно при помощи обычного столового уксуса.

Налейте белый уксус в посуду, опустите ржавую вещь в него и оставьте на несколько часов, можно на ночь.