Всегда обмазывайте обувь бальзамом для волос: просто шикарный вид – как новые

Всегда обмазывайте обувь бальзамом для волос: просто шикарный вид – как новые

Оригинальный способ ухода за обувью. Фото: соцсети

Некоторые хозяйки покупают его литрами.

Бальзам для волос – отличное средство ухода не только за собственным внешним видом, но и кожаной обувью.

Если взять немного бальзама для волос на губку и распределить по туфлям или ботинкам, вы удивитесь, какой ухоженный вид они приобретут! Кожа станет мягкой, блестящей, мелкие погрешности исчезнут. Появится ощущение, что обувь стала новее!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

К тому же обработанная бальзамом кожаная обувь будет меньше мараться, пылиться и даже промокать во время дождя. Если вам жалко использовать свой дорогостоящий бальзам, купите самый дешевый специально для этих целей!

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».

Читайте также