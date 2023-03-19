Всегда обмазывайте обувь бальзамом для волос: просто шикарный вид – как новые

Бальзам для волос – отличное средство ухода не только за собственным внешним видом, но и кожаной обувью.
Если взять немного бальзама для волос на губку и распределить по туфлям или ботинкам, вы удивитесь, какой ухоженный вид они приобретут! Кожа станет мягкой, блестящей, мелкие погрешности исчезнут. Появится ощущение, что обувь стала новее!
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К тому же обработанная бальзамом кожаная обувь будет меньше мараться, пылиться и даже промокать во время дождя. Если вам жалко использовать свой дорогостоящий бальзам, купите самый дешевый специально для этих целей!
Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».