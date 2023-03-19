Новый курс доллара заставил волноваться даже бывалых: нервы на пределе, кто-то спешит в банк

Американский доллар после сообщений о банкротстве двух крупнейших банков в США, резко обвалился на торгах.

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Не удивительно, ведь это явный признак того, что экономика страны находится на пределе возможностей и не отличается стабильностью. Соответственно, крупные инвесторы должны всерьез задуматься о целесообразности вложения своих средств в валюту Штатов.

Эксперты прогнозировали дальнейшее падение курса доллара и плачевное финансовое будущее Америки. Однако пока валюта страны ведет на торгах Московской биржи так, будто ей никакие экономические законы не писаны.