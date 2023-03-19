Новый курс доллара заставил волноваться даже бывалых: нервы на пределе, кто-то спешит в банк

Американский доллар после сообщений о банкротстве двух крупнейших банков в США, резко обвалился на торгах.
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Не удивительно, ведь это явный признак того, что экономика страны находится на пределе возможностей и не отличается стабильностью. Соответственно, крупные инвесторы должны всерьез задуматься о целесообразности вложения своих средств в валюту Штатов.
Эксперты прогнозировали дальнейшее падение курса доллара и плачевное финансовое будущее Америки. Однако пока валюта страны ведет на торгах Московской биржи так, будто ей никакие экономические законы не писаны.
На последних торгах доллар не только не обвалился, но повысил свой курс, дойдя до цифры в 77,06 рубля. Увидев эти показатели, даже бывалые биржевики занервничали, ну а обычные граждане поспешили в кассы обменивать свои кровные на иностранную валюту.
Источник: 1prime.ru.