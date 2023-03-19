Как легко очистить душ обычным уксусом: извесковый налет просто испарится!

Как легко очистить душ и лейку обычным уксусом: станет, как новенький!

Уксус - универсальное моющее средство в ванных комнатах. Фото: соцсети

Вы удивитесь, насколько легко сойдет известковый налет.

Хозяйки часто страдают от известкового налета на смесителях и душе, поскольку он очень сложно удаляется с поверхностей.

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Значительно облегчить труд поможет обычный столовый уксус. Он легко отмоет белые пятна с поверхностей, а если смочить им тряпочку и оставить на смесителях минут на 30, вы потом с легкостью удалите даже самые старые наслоения.

Ну а с лейки душа минеральные отложения исчезнут, если вы разместите ее в пакете с уксусом. Завяжите его резинкой и оставьте на несколько часов. Потом промойте. Налет исчезнет!

Источник: ivd.ru

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