Как легко очистить душ обычным уксусом: извесковый налет просто испарится!

Хозяйки часто страдают от известкового налета на смесителях и душе, поскольку он очень сложно удаляется с поверхностей.

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Значительно облегчить труд поможет обычный столовый уксус. Он легко отмоет белые пятна с поверхностей, а если смочить им тряпочку и оставить на смесителях минут на 30, вы потом с легкостью удалите даже самые старые наслоения.