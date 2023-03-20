Счастье и удача будут наступать на пятки: лучшие имена для девочек, родившихся в марте

Недаром говорят — какое имя человек получит при рождении, таким и будет его путь. Ведь это не просто набор букв, а информационный код, который во многом определяет характер и судьбу человека. Поэтому к выбору имени стоит относиться с особым вниманием.

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Эксперты составили список наиболее подходящих имен для девчонок, родившихся в марте. Во внимание было взято то, что малышки, появившиеся на свет в первый месяц весны, отличаются редким жизнелюбием и спокойствием, они умеют веселиться и открыты для общения с окружающими. Еще они прекрасные слушательницы.

Итак, лучшие имена для мартовских девочек:

Александра, Анна, Валерия, Василиса, Дарья, Ирина, Кира, Лидия, Майя, Маргарита, Ника, Оксана, Регина, Сабина, Татьяна, Ульяна, Снежана, София и Флора.

По материалам портала FB.RU