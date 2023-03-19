Биржевики раскрыли честный курс доллара: почему они не спешат расставаться с валютой

Долларам постоянно предсказывают скорую гибель. Да и события в Америке как бы намекают на то, что валюта этой страны не очень стабильна.
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В США обанкротилось сразу два крупнейших банка, из-за чего крупные инвесторы прекратили вкладывать свои средства в валюту Америки. Они опасаются, что она вот-вот обесценится, да и активы финансовых организаций могут заморозить в любой момент.
Вместе с тем, доллары вопреки этим ожиданиям на московской бирже продолжают увеличивать темп. Последние торги вновь показали скачок валюты ввысь, достигнув цифры в 77,06 рубля.
Пока биржевики особенно не торопятся избавляться от «американца», ведь при таких тенденциях он может вырасти еще больше.
Источник: 1prime.ru.