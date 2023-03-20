Лучше просто нет! Эти марки сублимированного кофе вне конкуренции, в них идеально все — десятка фаворитов

Сублимированный кофе многим по душе, тем более что по вкусу и аромату он почти не уступает зерновому. Существует огромное множество марок такого кофе, однако эксперты выделили только десятку фаворитов; у них отменные вкусовые качества.

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Открывает рейтинг лучших кофе бренда Egoiste. В нем идеально все, кроме цены. Вторую строчку заняла марка Lavazza, которая, к слову, очень популярна в Италии. Этот кофе имеет насыщенный аромат, а в его составе 100% арабика.

Далее эксперты отметили марку «Московская кофейня на паяхъ» за качество и привлекательную цену, Carte Noire с его богатым вкусом, Today — за счет своей доступности и немного сниженного содержания кофеина в составе и Jacobs Monarch.

Марки Bushido, Jardin, Gevalia и Davidoff зафиналивают десятку лучших.

По материалам «КП».