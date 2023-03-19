Простейший рецепт чизкейка из сгущенки: готовится быстро, получается очень вкусно

Готовить как опытный кулинар можно и дома. Для этого не всегда нужно много хитрых ингредиентов — есть множество простых рецептов, в основе у которых минимум компонентов, а получается настолько вкусно, что хочется еще!

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Этот рецепт чизкейка из сгущенки претендует на звание самого легкого. Для него не нужна духовка и много времени.

Опытные кулинары советуют взять 500 мл сметаны, 250 гр печенья, 100 гр сливочного масла, 300 гр сгущенки, 10 гр желатина и воду.

1. Измельчаем печенье в крошку и смешиваем с предварительно растопленным сливочным маслом. Получившуюся крошку выкладываем на дно формы.

2. Желатин заливаем водой и растворяем на водяной бане.

3. Сметану смешиваем со сгущенкой, добавляем набухший желатин и тщательно перемешиваем.

4. Готовый крем заливаем поверх печенья и убираем в холодильник на пару часов.

Готово! Получается очень вкусно.